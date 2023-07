OB: Kommunen im Land benachteiligt im Werben um Personal

Mainz (dpa/lrs) - . Rheinland-pfälzische Kommunen sind nach Ansicht des Mainzer Oberbürgermeisters Nino Haase beim Werben um Personal für die Verwaltung im Nachteil. „Wir stehen hier in großer Konkurrenz zum ganz starken Wirtschaftsmarkt Rhein-Main“, sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Situation in Mainz. Außerdem seien in der Stadt viele Ministerien, die Verwaltungsangehörige anzögen.