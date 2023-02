OB-Wahl in Kaiserslautern: Nachfolger fürs Amt gesucht

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Sieben Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich am Sonntag um das Amt des Oberbürgermeisters von Kaiserslautern. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der Stimmen erhält - also mehr als 50 Prozent. Erreicht dies niemand im ersten Wahlgang, findet am 26. Februar in der pfälzischen Stadt eine Stichwahl statt. Beobachter halten dies für wahrscheinlich.