Obduktion: 34-Jähriger starb an Messerstich

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Die Obduktion eines 34 Jahre alten Mannes in Ludwigshafen hat ergeben, dass er an einer Stichverletzung im Oberkörper gestorben ist. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag weiter mitteilten, wurde sein 46-jähriger Mitbewohner wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft genommen.