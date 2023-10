Offene Haftbefehle wegen Betrugs- und Diebstahlsdelikten

Mainz (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz gibt es 3675 nicht vollstreckte Haftbefehle. In den meisten Fällen handele es sich um Delikte wie Betrug, Diebstahl, Fahren ohne Führerschein und Trunkenheit am Steuer, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion in Mainz mit und nannte als Stichtag für die Angaben den 1. September.