Online-Glücksspiel spielt bei Beratungsstellen größere Rolle

In Rheinland-Pfalz gibt es in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Mainz je eine öffentliche Spielbank im Hauptspielbetrieb. In Bad Dürkheim und Nürburg wird je ein Zweigspielbetrieb der Spielbank Bad Neuenahr-Ahrweiler betrieben. Der Zweigspielbetrieb der Spielbank Mainz ist in Bad Ems und in Trier.