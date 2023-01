Ordnungsämter können künftig Blaulicht einsetzen

Mainz (dpa/lrs) - . Auch die Beschäftigten kommunaler Ordnungsämter können künftig mit Blaulicht und akustischer Warnung zu einem Einsatz aufbrechen. Sinnvoll sei dies in Situationen, „in denen höchste Eile geboten ist - etwa um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden“, teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) am Freitag mit. „Für den Einsatz in diesen besonders eilbedürftigen Fällen wollen wir die Ausstattung der Dienstfahrzeuge mit Blaulicht und Einsatzhorn ermöglichen.“