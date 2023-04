Osterstimmung im Keller: Auswärtsmisere des FCK hält an

Zwar kann der FCK, der den Klassenerhalt bereits sicher hat, weiterhin auf eine insgesamt gute Saison blicken. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen bereiten aber Sorgen. Aus den vergangenen fünf Partien holte Kaiserslautern nur zwei Punkte. Seit dem 25. Februar ist der Aufsteiger sieglos. „Wir wollen schon, sind am Arbeiten und am Machen, aber am Ende fehlt im Moment vielleicht so ein wenig der letzte Punch. Aber wir sind keine Mannschaft, die es schleifen lässt“, stellte Bormuth klar.