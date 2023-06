Passagier ohne Fahrschein bedroht Polizistin mit Messer

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - . Ein Passagier ohne gültigen Fahrschein hat in einer S-Bahn in der Pfalz eine Polizistin mit einem Messer bedroht. Der 27-Jährige habe in der Nacht zum Mittwoch von Schifferstadt nach Neustadt/Weinstraße im Zug gesessen, teilte die Polizei mit. Nachdem der Mann bei der Fahrkartenkontrolle aufgefallen war, informierte der Zugbegleiter die Bundespolizistin, die ebenfalls die S-Bahn nutzte. Als die Frau den 27-Jährigen ansprach, habe er sie mit dem Messer bedroht, teilte die Polizei mit.