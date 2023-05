Passant entdeckt schwer verletzten Mann mit Stichwunde

Trier (dpa/lrs) - . Ein Passant hat in Trier einen Mann entdeckt, der mutmaßlich eine Stichverletzung erlitten hatte. Der Schwerverletzte kam in der Nacht zu Samstag zu Fuß aus Richtung der Straße Pacelliufer, als der Zeuge ihn an der Konrad-Adenauer-Brücke sah, wie die Polizei mitteilte. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der dpa sagte, gehen die Ermittler von einer Gewalttat aus.