Personalmangel in Schwimmbädern: „Die Lage spitzt sich zu“

Kröppen/Trier (dpa/lrs) - . Die Personalsuche in Schwimmbädern in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zunehmend schwieriger. „Die Lage spitzt sich zu“, sagte der Landesvorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister, Michael Schreiner, in Kröppen in der Südwestpfalz. Hauptgrund: Es gingen nun nach und nach Fachkräfte aus den geburtenstarken Jahrgänge in Rente. „Deswegen befürchte ich, dass sich die Situation in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen wird“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.