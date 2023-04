Pfälzerwald ist für weitere zehn Jahre Biosphärenreservat

Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, hob die Stellung des Gebiets im internationalen Kontext hervor. „Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ist das einzige seiner Art, das wir uns mit einem Nachbarland teilen“, sagte sie. „Gerade in dieser jahrhundertelang so umstrittenen Region ist die Unesco-Auszeichnung ein Auftrag zum Frieden, an dem wir hier seit 25 Jahren mit unseren französischen Freundinnen und Freunden arbeiten.“