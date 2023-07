Pfalzmarkt montiert große Aufdach-Photovoltaik-Anlage

Das Investitionsvolumen liegt der Genossenschaft zufolge bei 2,5 Millionen Euro. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will sich am Freitag (21.7.) bei einem Besuch in Mutterstadt unter anderem ein Bild von der Anlage mit einer Leistung von 3,2 Megawatt in der Spitze machen.