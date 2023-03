Pfalztheater Kaiserslautern weicht in Zirkuszelt aus

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Manege frei: Nach einem Wasserschaden im Großen Haus weicht das Pfalztheater Kaiserslautern in ein Zirkuszelt aus. Die erste Opernpremiere in der Geschichte des Theaters finde voraussichtlich noch im März in einem Festzelt statt, teilten die Organisatoren in der pfälzischen Stadt mit. Damit habe das Theater nach intensiver Suche eine Ausweichspielstätte gefunden.