Pferde in Eitelborn getötet: Hintergründe weiter unklar

Eitelborn (dpa/lrs) - . Nach der Tötung von zwei Pferden in Eitelborn im Westerwald sind die Hintergründe weiter unklar. Zu den Umständen der Tat und möglichen Tatverdächtigen konnten auch am Donnerstag keine Angaben gemacht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Tiere waren in der Gemeinde am Dienstag gefunden worden. Beide Pferde wurden erschossen. Zu Medienberichten über einen möglichen Täter äußerten sich die Ermittler nicht.