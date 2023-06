Pilot eines Drachens bei Absturz schwer verletzt

Neumagen-Dhron (dpa/lrs) - . Der 58 Jahre alte Pilot eines Drachens ist in Neumagen-Dhron (Kreis Bernkastel-Wittlich) abgestürzt und schwer verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge soll der Drachenflieger kurz nach seinem Start am Freitag einen Busch gestreift haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dadurch habe der Mann die Kontrolle über seinen Hängegleiter verloren und sei gestürzt. In einer Baumkrone sei er hängen geblieben. Die Feuerwehr rettete den Mann, er kam ins Krankenhaus.