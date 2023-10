Planspiele und Bildung im Landtag: 20.000 Gäste gezählt

Mainz (dpa/lrs) - . Etwa 20.000 Menschen haben in diesem Jahr bislang den rheinland-pfälzischen Landtag besucht und dabei an Bildungsprogrammen teilgenommen. Neu sei das bildungspolitische Angebot für berufsbildende Schulen, teilte der Landtag am Montag mit. Dieses Projekt solle ab dem kommenden Jahr in den Regelbetrieb gehen. Bis zu den Sommerferien kamen demnach rund 13.000 Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse. Sie besuchten etwa eine Plenarsitzung oder schlüpften in einem Planspiel in die Rolle von Abgeordneten.