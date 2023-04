Plattform soll Wissenschaft und Wirtschaft vernetzen

Mainz (dpa/lrs) - . Mit einer Plattform für Biotechnologie und Life Sciences sollen Wissenschaft und Wirtschaft in Rheinland-Pfalz stärker vernetzt werden. Biotechnologie sei ein hoch dynamisches Forschungsfeld, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz. Es bestehe ein großes Potenzial, wenn verschiedene Disziplinen zusammenarbeiteten und sich Forschung und Wirtschaft vernetzten. „Kooperation ist der Schlüssel für Innovation.“