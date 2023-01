Politologe: Ruf nach Panzer-Lieferung nachvollziehbar

Mainz (dpa/lrs) - . Der Politologe David Sirakov von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz kann den Ruf nach einer Lieferung deutscher Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine nachvollziehen. „Kampfpanzer würden es der ukrainischen Armee erlauben, einer möglichen Frühjahrsoffensive Russlands standzuhalten“, sagte Sirakov am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Eine Ausstattung der Ukraine mit solchen Waffen sollte jedoch in international abgestimmter Form erfolgen, meinte er.