Polizei bildet mehr Hunde zum Aufspüren von Notebooks aus

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Polizei will mehr Spürhunde ausbilden, die Notebooks, Mobiltelefone, USB-Sticks und Speicherkarten mit ihrer feinen Nase erschnüffeln können. Mit der fortschreitenden Digitalisierung nutzten Kriminelle diese Datenträger auch immer mehr für ihre Straftaten, erklärte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in Enkenbach-Alsenborn. „Bei Durchsuchungen spürten unsere Hunde schon in mehreren Fällen Datenträger mit wichtigem Beweismaterial auf, die sonst nicht gefunden worden wären.“