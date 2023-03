Polizei ermittelt nach mutmaßlichen Hilferufen einer Frau

Hövels (dpa/lrs) - . Weil eine Frau mehrmals mutmaßlich nach Hilfe gerufen hat, ist die Polizei in Hövels (Kreis Altenkirchen) am Mittwochabend zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Gleich mehrere Anruferinnen und Anrufer hätten Schreie gemeldet, die vermutlich aus einem Waldgebiet nahe des Sportplatzes gekommen seien, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Auch die alarmierte Streife habe die Rufe hören können, kurz darauf seien diese aber verstummt.