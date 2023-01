Polizei-Gewerkschaft Rheinland-Pfalz fordert Böllerverbot

Die Gewalt gegen Polizei und Feuerwehr habe generell zugenommen. Darüber müsse in Politik, Medien und Gesellschaft diskutiert werden. Laut GdP-Landeschefin Kunz wird dieses Thema „zu wenig öffentlich debattiert“. Respektvoller Umgang in der Gesellschaft müsse „breit, nachhaltig und frühzeitig auch schon in den Familien, Kindergärten, Schulen et cetera angegangen und diskutiert werden“. Hachemer erinnerte an die schon seit Jahren laufende Öffentlichkeitskampagne „Helfende Hände schlägt man nicht!“ des Landesfeuerwehrverbands.