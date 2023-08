Bad Ems (dpa/lrs) - . Die Polizei hat die Innenstadt von Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) am Freitag wegen eines Hausbrandes weiträumig abgesperrt. Ein Brand drohe auf Nachbarhäuser überzugreifen, teilte die Polizei mit. Demnach sei das Feuer in der Küche ausgebrochen, die Induktionsplatte eines Herdes sei in Brand geraten. Verletzt wurde zunächst niemand.