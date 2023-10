Polizei nimmt Mann mit Schreckschusswaffe fest

Germersheim (dpa/lrs) - . Bei einem Einsatz in Germersheim (Pfalz) hat die Polizei einen 33 Jahre alten Mann festgenommen und eine Schreckschusswaffe sowie Betäubungs- und Dopingmittel sichergestellt. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Samstag mit. Demnach hatte die Polizei am Freitagabend zunächst einen Bereich des Alten Hafens wegen einer nicht näher bezeichneten Bedrohungslage großräumig abgesperrt. Der 33-Jährige habe sich in der Wohnung eines Bekannten widerstandslos festnehmen lassen. Bei ihm sei eine Schreckschusswaffe gefunden worden, zudem wurden in der Wohnung die illegalen Mittel entdeckt. Für beide hat das nun strafrechtliche Folgen.