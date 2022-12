Polizei sammelt vier Kilometer Seil auf

Dannstadt (dpa/lrs) - . Eine mühevolle Arbeit hat ein verloren gegangenes Seil der Autobahnpolizei in der Pfalz beschert. Das orangefarbene Nylonseil lag abgewickelt und im Zick-Zack-Kurs über beide Fahrstreifen der Autobahn 65 zwischen den Abfahrten Haßloch und Dannstadt, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Da auf die Schnelle keine andere Alternative zur Verfügung stand, hätten die eingesetzten Polizisten das Seil per Hand einwickeln müssen - insgesamt über vier Kilometer. „Für die Polizei läuft es wie am Schnürchen“, hieß es humorvoll im Polizeibericht. Wer das Seil verloren hat, ist unklar.