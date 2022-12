Polizei schießt in drei Einsätzen auf Menschen

Vom Taser machten Polizisten im ersten Halbjahr des zu Ende gegangenen Jahres in 237 Einsätzen Gebrauch. In 19 Fällen sei danach eine medizinische Versorgung notwendig geworden, in 18 Fällen davon ambulant. Im Jahr zuvor waren 609 Einsätze mit dem Distanzelektroimpulsgerät gemeldet worden.