Polizei setzt Taser gegen randalierenden Patienten ein

Daun (dpa/lrs) - . Die Polizei hat einen randalierenden Mann in einem Krankenhaus in der Verbandsgemeinde Daun mit einem Taser gestoppt. Das Krankenhaus hatte die Polizei gerufen, weil der 58-Jährige am Dienstag Mitarbeiter mit einer Schere bedroht habe, teilte die Polizei mit.