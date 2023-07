Polizei stellt 12 Automaten mit Cannabisprodukten sicher

Betzdorf (dpa) - . Die Polizei hat in Hessen, Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen zwölf Automaten mit Cannabis-Produkten sichergestellt. Außerdem durchsuchten Ermittler am Dienstag die Wohn- und Büroräume der beiden Firmen-Geschäftsführer. Diese werden verdächtigt, illegal mit Cannabisprodukten gehandelt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch in Betzdorf mitteilte. Es seien Produkte im Gesamtgewicht von 3,4 Kilo im Wert von mehr als 34.000 Euro sowie Bargeld im vierstelligen Bereich sichergestellt worden.