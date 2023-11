Polizei stoppt 16-Jährigen am Steuer: Vater sitzt daneben

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Einen 16-Jährigen am Steuer eines Autos hat die Polizei auf der Autobahn bei Neuleiningen in der Pfalz gestoppt. Der Jugendliche sei am Freitag auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Ludwigshafen am Samstag mit. Neben ihm auf dem Beifahrersitz habe dessen Vater gesessen, der Halter des Fahrzeugs sei. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.