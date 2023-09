Polizei sucht Geldautomatensprenger: Festnahme

Mainz (dpa/lrs) - . Auf der Suche nach Geldautomatensprengern hat die Polizei in Rheinland-Pfalz in den vergangenen drei Nächten insgesamt 514 Fahrzeuge und 687 Personen kontrolliert. Dabei ist ein mit Haftbefehl gesuchter Mensch festgenommen worden, wie das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte. Im ganzen Bundesland seien dafür etwa 220 Polizisten im Einsatz gewesen.