Polizei warnt vor manipulierten Handwerkerrechnungen

Trier (dpa/lrs) - . Die Polizei in Trier warnt vor einer Betrugsmasche, bei der Kriminelle Kontodaten von Firmenrechnungen fälschen und dadurch Geld in die eigene Tasche umleiten. In der jüngsten Vergangenheit seien vermehrt Fälle bekannt geworden, sagte ein Sprecher am Freitag. Die Täter fingen Rechnungen für tatsächlich erbrachte Leistungen oder gelieferte Waren von Handwerkern oder anderen Firmen auf dem Postweg ab und manipulierten diese.