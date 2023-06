Polizeihunde erschnüffeln Mobiltelefone und USB-Sticks

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - . Hexe und Jack haben das verstecke Handy und den USB-Stick nach wenigen Augenblicken gefunden. Hochmotiviert und konzentriert hatten die beiden Belgischen Schäferhunde zuvor an Steinreihen und an Möbeln in einer Wohnung auf dem Gelände der Hochschule der Polizei in Enkenbach-Alsenborn nach den Gegenständen geschnüffelt. Die Hunde gehören zu einer Gruppen von Spürhunden bei der rheinland-pfälzischen Polizei, die speziell zum Finden von Notebooks, Mobiltelefonen, USB-Sticks und Speicherkarten ausgebildet werden.