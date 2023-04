Polizisten müssen bei Massenschlägerei schlichten

Gerolstein (dpa/lrs) – . Rund 50 Menschen haben sich in der Nacht zum Sonntag vor einer Stadthalle in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) eine Massenschlägerei geliefert. Mehr als 20 Beamte und Beamtinnen seien im Einsatz gewesen, um die Lage zu beruhigen, teilte die Polizei mit. In der Stadthalle habe es eine Benefizveranstaltung gegeben. Ein 24-Jähriger hatte demnach die Beamten gerufen, weil er auf der Tanzfläche der Halle geschlagen worden sei.