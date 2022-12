Polizisten rettet verletzten Bussard von Autobahn

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Polizisten haben einen verletzten Bussard von einer Autobahn bei Kaiserslautern gerettet. Am Dienstagmorgen hätten Verkehrsteilnehmer das Tier in der Überleitung von der A6 auf die A63 auf dem Standstreifen entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Streife der Autobahnpolizei rückte an und fing den benommen wirkenden Bussard mithilfe einer Decke und einer Polizeijacke.