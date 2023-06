Preis für Forschung zu Parkinson und Leukämie

Der Preis geht zu gleichen Teilen an die beiden Wissenschaftler. „Sowohl Parkinson als auch Leukämie verursachen großes Leid“, sagte der Vorsitzende des Vorstands der Boehringer Ingelheim Stiftung, Christoph Boehringer. „Als gemeinnützige Stiftung freuen wir uns daher sehr, die Forschung an so wichtigen Themen zu unterstützen.“