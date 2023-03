Preisanstieg lässt etwas nach: aber weiter auf hohem Niveau

Bad Ems (dpa/lrs) - . Der Preisanstieg in Rheinland-Pfalz hat sich etwas abgeschwächt, ist aber weiter auf einem hohen Niveau. Die Inflationsrate lag im März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 7,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 8,4 Prozent gelegen, im Januar bei 8,6 Prozent. Seit September lag sie stets über oder knapp unter der Marke von acht Prozent. Im Vergleich zum Februar dieses Jahres zogen die Preise demnach um 0,8 Prozent an.