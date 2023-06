Premiere für autobiografischen Pfalz-Roman

In „Ein Mann seiner Klasse“ teilen sich Christian und sein Bruder Benny ein Etagenbett in ihrem Kinderzimmer, das direkt neben dem Schlafzimmer der Eltern liegt. Deswegen hören sie, wenn ihr Vater die Mutter wieder so verprügelt, dass ihr Kopf gegen die Wand schlägt. „Sie haben gelernt, an seinen Schritten zu hören, ob er heute vielleicht unter zehn Bier geblieben ist, was die Chancen auf einen Abend ohne Wutausbruch erhöht“, heißt es in der Ankündigung zum Stück. „Und vor allem haben sie gelernt, darüber niemals, niemals zu reden. Nichts davon nach außen dringen zu lassen.“