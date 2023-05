Proben für Nibelungen-Festspiele gestartet

Worms (dpa/lrs) - . Die Proben für die diesjährigen Nibelungen-Festspiele in Worms haben begonnen. Vom 7. bis zum 23. Juli soll das Stück „Brynhild“ uraufgeführt werden, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Unter Regie von Pinar Karabulut stehen in dem Stück die Walküre Brynhild und der Drachentöter Sigurd im Mittelpunkt. Die Regisseurin wolle in dem Stück unter anderem Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder hinterfragen. Die Inszenierung biete eine gegenwartsbezogene Lesart der klassischen Nibelungengeschichte mit einem jungen Ensemble.