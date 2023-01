Prozess gegen mutmaßliche IS-Anhängerin und Sklavenhalterin

Koblenz (dpa) - . Sie soll eine Jesidin als Sklavin gehalten und weitere Verbrechen begangen haben - seit Mittwoch steht eine mutmaßliche IS-Anhängerin vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, Mitglied in der Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein. Die Deutsche ist angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die 37-Jährige hatte einst in Idar-Oberstein gelebt. Laut Gericht äußerte sie sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Am Mittwoch kündigte die Verteidigung jedoch ihre künftige Einlassung vor Gericht an.