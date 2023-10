Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge begonnen

Frankenthal (dpa/lrs) - . Weil er in erheblich alkoholisiertem Zustand einen Mann so sehr misshandelt haben soll, dass dieser starb, steht ein Angeklagter seit Dienstag vor dem Landgericht Frankenthal. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten Körperverletzung mit Todesfolge vor. Der Mann aus Frankenthal habe die Vorwürfe zu Prozessbeginn bestritten, teilte eine Justizsprecherin mit. Er war bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten.