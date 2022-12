Psychologin Stahl: Gute Vorsätze brauchen keinen Jahrestag

Bei Vorsätzen sollte man generell „nicht zu große Schritte“ machen, so Stahl. Und Dinge, die man sich vornehme, in die Alltagsroutine einbauen - zum Beispiel Joggen genau an dem Tag zu der Uhrzeit. Schwieriger sei es jedoch mit Sachen, die man unterlasse - wie Rauchen. „Wenn ich zwei Mal die Woche joggen gehe, ist das zeitlich begrenzt. Aber nicht mehr Rauchen, das habe ich 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche.“