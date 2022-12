Psychosoziale Hilfe für Flut-Betroffene auch an Feiertagen

Trier/Ahrweiler (dpa/lrs) - . Für Betroffene der Flutkatastrophe vom Sommer 2021 wird auch während der Weihnachtsfeiertage und der Zeit danach täglich über eine Hotline psychosoziale Hilfe angeboten. Es müsse niemand mit der Last der Erinnerungen alleine bleiben, sagte der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, am Dienstag in Mainz. Die Nummer 0800 0010218 sei bis einschließlich 6. Januar täglich von 8 bis 20 Uhr kostenfrei zu erreichen. Im neuen Jahr werden demnach weiterhin in der Region Trier und im Ahrtal psychosoziale Nachsorge-Angebote bereitgestellt.