Quartett fehlt beim Trainingsauftakt von Mainz 05

Ohne ein Quartett ist der FSV Mainz 05 in die Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung in der Fußball-Bundesliga gestartet. Bei der ersten Trainingseinheit des Jahres fehlten am Montag Jonathan Burkardt (Knieoperation), Karim Onisiwo (Zehenprellung), Anton Stach (Schlag auf den Fuß) und Stefan Bell (Muskelfaserriss). Alle vier sollen aber am Mittwoch mit ins Trainingslager nach Marbella fliegen.