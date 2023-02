Radfahrer greift erneut Fußgänger von hinten an

Trier (dpa/lrs) - . Innerhalb weniger Tage ist in Trier zum dritten Mal ein Fußgänger von einem Radfahrer angegriffen worden. Das 56 Jahre alte Opfer wurde am Kopf verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fußgänger war am Donnerstagabend in der Innenstadt unterwegs, als sich der Radfahrer von hinten näherte und ihn mit einem harten - zunächst unbekannten - Gegenstand am Kopf verletzte. Anschließend sei der dunkel gekleidete Mountainbike-Fahrer weggefahren. Der Verletzte konnte trotz einer blutenden Kopfwunde selbst den Rettungsdienst verständigen.