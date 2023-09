Radfahrer prallt gegen Auto: Schwer verletzt

Platten (dpa/lrs) - . Ein Radfahrer ist in Platten (Landkreis Bernkastel-Wittlich) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 33-Jährige habe die Vorfahrt eines Autos missachtet, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Er prallte bei dem Unfall am Freitag zunächst mit dem Rad gegen das Auto und stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.