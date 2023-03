Rat und Hilfe für Pflegebedürftige an 135 Stützpunkten

Die landesweite Gesamtzahl der Pflegestützpunkte und die Zahl der Pflegestützpunkte in den Landkreisen und kreisfreien Städte habe sich seit ihrer Einrichtung im Jahr 2009 nicht geändert, teilte das Ministerium weiter mit. Den höchsten Anstieg von pflegebedürftigen Menschen habe es bei den Landkreisen im Kreis Mayen-Koblenz und bei den kreisfreien Städten in der Stadt Ludwigshafen gegeben. Am geringsten gewachsen sei diese Zahl im Landkreis Donnersbergkreis und in der kreisfreien Stadt Landau.