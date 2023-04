Sinzig (dpa/lrs) - . Ein maskierter Mann hat einen Supermarkt in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) ausgeraubt. Er hatte am Samstagabend die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe der Einnahmen des Marktes erzwungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach sei der Täter zu Fuß geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.