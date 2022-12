Redondo bleibt langfristig beim 1. FC Kaiserslautern

Redondo war 2020 ablösefrei von der SpVgg Greuther Fürth zu den Roten Teufeln gewechselt. In der laufenden Spielzeit stand er in allen 17 Zweitligapartien auf dem Platz und erzielte fünf Tore. „Insgesamt kann ich mich mit dem Weg, den wir mit der Mannschaft und dem Verein eingeschlagen haben, zu 100 Prozent identifizieren und fühle mich extrem wohl. Deshalb freue ich mich darauf, das, was wir aufgebaut haben, weiter mitzugestalten und gemeinsam mit dem FCK noch viele Erfolge zu feiern“, sagte der 28-Jährige.