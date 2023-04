Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Barweiler (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen weiterhin auf typisch wechselhaftes Aprilwetter einstellen. Am Freitag bleibe es zuerst trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Nachmittag sowie Abend ziehen dann Gewitter auf - dazu kann es vereinzelt auch kurzzeitigen Starkregen geben. Die Temperaturen steigen derweil auf Höchstwerte von 15 bis 19 Grad an; in den höheren Lagen zeigt das Thermometer nach Angaben des Meteorologen 10 bis 14 Grad.