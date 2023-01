Regen und milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt weiterhin mild und verregnet. Besonders im Bergland werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag und den darauffolgenden Tagen aber stürmische Böen erwartet. Die Temperaturen bewegen sich in diesem Zeitraum demnach zwischen sechs und elf Grad Celsius.