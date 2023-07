Regen und teils Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . Bei teils sommerlichen Temperaturen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen auf Wolken, Regen und auch Gewitter einstellen. Am Sonntag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach vor allem von der Eifel bis in den Westerwald mitunter stark bewölkt, und zeitweise regnet es. Richtung Pfalz bleibe es tendenziell noch niederschlagsfrei, teilten die Meteorologen am Samstag mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad.